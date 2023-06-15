MasterChef Türkiye All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Eski yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.
Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk olarak Yılmaz Öztürk'ün yer aldığı MasterChef Alla Star, ekran macerasına başladı. MasterChef'in iddialı yarışmacıları bir kez daha ana kadroya girerek yarışmada kalmak için tüm hünerlerini sergiledi.
Ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan ilk etapta "Clam Chowder Çorbası" istedi. Yarışmacılar verilen sürede hem çorbayı hem de içinde servis ettikleri ekmeği hazırladı. Kadroya girmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacıdan ürün aldığı için çorbayı baştan yaptı. Bu sefer de çift tadım yapan Mustafa, yemeğini sunamadan stüdyodan gönderildi.
Şeflerin yaptığı tadımın ardından Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, ikinci tura kaldı. Bu 6 isimden havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyunuyla ilgili bilgi veren Mehmet Yalçınkaya, "Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Markete gideceksiniz ve üç dakikada alışveriş yapacaksınız. All Star'a yakışır yaratıcı bir tabak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan yaratıcılık tabaklarının ardından Suna ve Güzide son ikiye kaldı. MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı ise Güzide Mertcan oldu. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Güzide "Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum" dedi.