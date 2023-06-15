MasterChef Türkiye All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk olarak Yılmaz Öztürk'ün yer aldığı MasterChef Alla Star, ekran macerasına başladı. MasterChef'in iddialı yarışmacıları bir kez daha ana kadroya girerek yarışmada kalmak için tüm hünerlerini sergiledi.

MUSTAFA STÜDYODAN ÇIKARILDI

Ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan ilk etapta "Clam Chowder Çorbası" istedi. Yarışmacılar verilen sürede hem çorbayı hem de içinde servis ettikleri ekmeği hazırladı. Kadroya girmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacıdan ürün aldığı için çorbayı baştan yaptı. Bu sefer de çift tadım yapan Mustafa, yemeğini sunamadan stüdyodan gönderildi.

6 İSİM İKİNCİ TURA KALDI

Şeflerin yaptığı tadımın ardından Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, ikinci tura kaldı. Bu 6 isimden havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyunuyla ilgili bilgi veren Mehmet Yalçınkaya, "Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Markete gideceksiniz ve üç dakikada alışveriş yapacaksınız. All Star'a yakışır yaratıcı bir tabak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANA KADROYA İLK GİREN İSİM GÜZİDE OLDU

Yapılan yaratıcılık tabaklarının ardından Suna ve Güzide son ikiye kaldı. MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı ise Güzide Mertcan oldu. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Güzide "Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum" dedi.