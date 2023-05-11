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MasterChef'te Somer Siviroğlu'nun yerine Ömür Akkor mu geldi? İrem Kanan'ın paylaşımı olay oldu

Magazin Haberleri

Acun Medya ekibinden Ahmet İrem Kanan, MasterChef All Star öncesi jüri üyeleriyle bir araya geldi. Ekipte Somer Sivrioğlu'nun yerine ünlü şef Ömür Akkor'un olması dikkat çekti. Yeni sezonda olmayacağı ileri sürülen Sivrioğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışma önce jüri üyeleriyle bir araya gelen Acun Medya yönetim kurulu üyelerinden Ahmet İrem Kanan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı.

TOPLANTIDA SOMER SİVRİOĞLU YER ALMADI

Danilo Zanna, Mehmet Sivrioğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekti. Siviroğlu'nun yerine ünlü şef Ömür Akkor'un olduğunu gören birçok kullanıcı, "Somer Şef'in yerine Ömür Akkor mu geldi?" yorumları yapıldı. Kanan ve Somer Sivrioğlu ile konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef All Star'ın kadrosunda kimin yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

MasterChef'te Somer Siviroğlu'nun yerine Ömür Akkor mu geldi? İrem Kanan'ın paylaşımı olay oldu

MasterChef'te Somer Siviroğlu'nun yerine Ömür Akkor mu geldi? İrem Kanan'ın paylaşımı olay oldu

MasterChef'te Somer Siviroğlu'nun yerine Ömür Akkor mu geldi? İrem Kanan'ın paylaşımı olay oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Somer Sivrioğlu Magazin Haberler

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