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MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda iki aşamalı oyunda başarısız olan Yudum yarışmaya veda etti. Eleme gecesinin finalinde Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan istediği imza yemeği "Okyanus" özensiz bulunduğu için eleştirilerin hedefi oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde'nin elenmemek için kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Yudum elendi. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın Okyanus isimli imza yemeği izleyicilerin tepkisini çekti.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Yarışmacılar eleme gecesinin ilk oyununda incir kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. İlk turda başarılı olan Muratcan, Şirin, Beyza ve Zübeyde yarışmaya devam ederken Kerem, Yudum, Beyza ve Erim 2. turda mücadele etti. Yarışmacılar bu turda Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği Okyanus'u yapmak için mücadele etti.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

SİMİTİN ÜZERİNDE BALIK SERVİS EDİLDİ

Yemeğinin nasıl yapıldığını anlatan Yalçınkaya, "Öncelikle bir tane simit yapacaksınız. Devamında ahtapotu güzelce pişiriyorsunuz, yarım pişmiş olarak verdik. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, sirke ve taze kişniş, kişniş saplarıyla ahtapotumuzu pişiriyoruz. Daha sonra size bütün levrekler verdik, levrekleri açıyorsunuz. Levrekleri açtıktan sonra bütün fileto yapıp, levrek marin yapıyorsunuz. Yani bütün sosunu hazırlıyorsunuz, levreği bütün yapıyorsunuz. Bütün olarak sosluyorsunuz, onu da kenara alıyorsunuz. Daha sonra yılan balığı, bu biraz zor. Bu arada prodüksiyonu ve ekibini tebrik ediyoruz. Yılan balığını sizin için Adana'dan getirdiler. Yılan balığı, sardalya var. Uskumruyu fırına koyun. Uskumruyu derilerini ve kılçığını ayıklayın. Ondan sonra zaten bembeyaz oluyor. Met şeklinde kesip buraya koyacağız. Sardalyayı sıfır kılçık haline getiriyorsunuz. Ortadaki kılçığı alıyoruz. Ondan sonra yaklaşık üç ya da dört dakika limon, tuz, elma sirkesi, zeytinyağı ve yine biraz kişnişle beraber, sapıyla beraber tatlandırıyorsunuz. Bu arada levrek için de kişnişi toz olarak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

TABAĞI BEĞENİLMEDİ

Simit üzerine yapılan balık tarifini beğenmeyen birçok kullanıcı, Mehmet Yalçınkaya'yı eleştirerek "Bunu bir yarışmacı yapsa eleştirirler" ve "Ben bu tabağa para vermem" yorumunu yaptı.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

YUDUM VEDA ETTİ

Gecenin sonunda en başarısız yemeği yaparak yarışmaya veda eden isim Yudum oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Yudum, "Çok kafam dağıldı ve sonrasında her şey karıştı. Hepinize teşekkür ederim. Gülerek gitmeyi düşünüyordum, sizleri çok seviyorum. Erkek arkadaşıma desteği için teşekkür ederim. Buradan 20. olarak gitmek de güzel" dedi.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya MasterChef Magazin Türkiye

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Yorumlar (3)

Duygu Doruk:

Herkes chef herşeye bi eleştiri herkes prof olmuş. Ahh bu sosyal medya herkezin her konu hakkında bi fikri var.

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selçuk gündoğdu:

BAZI DUAYENLER ŞİRAZESİNİ KAYBETTİKLERİNDE SAÇMALAMAYA BAŞLARLAR,İŞTE ÇOK GÜVENİLEN MEHMET ŞEF BUNUN EN İYİ ÖRNEĞİ

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