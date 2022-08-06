MasterChef Dilara'nın art arda paylaştığı sütyensiz pozlar nefes kesti
MasterChef Türkiye 2022'nin renkli yarışmacıları arasında yer alan Dilara Kavadar'ın sosyal medya hesabı üzerinden art arda paylaştığı sütyenli pozlar, takipçilerinden tam not aldı.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarının hayatı ve sosyal medya paylaşımları da ilgiyle takip ediliyor.
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının üçlü elemelerine katılan ve birçok kişi tarafından merak edilen Dilara Kavadar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.
Muhteşem güzelliği ve fiziğiyle büyüleyen Kavadar, son olarak sütyensiz pozlarıyla dikkat çekti.MasterChef Türkiye'nin yeni sezon elemelerine katılan Dilara Kavadar, tanıdık bir isim çıkmıştı.
Yıllar önce Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen Dilara Kavadar'ın küçüklük halleri olay olmuştu. Son olarak Instagram hesabından derin göğüs dekolteli büstiyeriyle sütyensiz ayna pozları veren Kavadar'ın paylaşımları dikkat çekti. Güzel isim muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.
İşte Dilara Kavadar'ın pozları: