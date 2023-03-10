Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı sevgilisini anlattı. Tesettürlü, edepli biri

Oyunculuk ve mankenliği bırakarak maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, bugün katıldığı canlı yayında görücü usulü tanıştığı bir kadınla ilişki yaşadığını söyledi. Yeni ilişkisinden bahsederken sevgilisini yere göğe sığdıramayan Alptekin, "Tesettürlü biri. Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen biri" dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Yaşar Alptekin, kariyer yolculuğunu noktalayarak maneviyata yöneldi. İki kere evlendiği Nilgün Altınyayla'yı kanser nedeniyle kaybeden ve o dönem yeniden evleneceğini söyleyen Alptekin, yeni bir ilişkiye başladı. Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü ilişkisinden bahsetti.

"TESETTÜRLÜ, EDEPLİ, SÖZ KESMEYEN"

Görücü usulü tanıştığı bir kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Yaşar Alptekin, sevgilisi 1 sene boyunca testten geçirdiğini söyleyen ünlü isim, "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." şeklinde konuştu.

Oyuncu ayrıca "Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" dedi.