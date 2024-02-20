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Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

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Danslarıyla bir döneme damga vuran ve sonrasında maneviyata yönelerek medyadan uzak bir hayat sürdürme kararı alan Yaşar Alptekin'in Eminönü'nde bir camide vaaz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

1989 yapımı Lambada filmiyle tanınan ve sonrasında kariyerine mankenlik ile oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladı. Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Yaşar Alptekin son olarak cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi. Alptekin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada konuşulurken "Hidayete ermiş ne güzel görüntü" yorumları yapıldı. Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görüntüyü kendi Instagram hesabından yayınlayan Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, camide vaaz vermeye başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yaşar Alptekin Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Doğuş:

Proje adamları bunlar. Gamze özçelik ikinci örnek

11
38
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Nasıl bir proje ? Gamze özçelik de proje o nasıl bir projenin içinde ? İman etmiş olmaları senin gibi trekleri çileden mi çıkarıyor ?

yanıt26
yanıt6
Erkan ŞENER:

O da anladı paranın nereden olduğunu

14
31
yanıtYanıtla
Export 86:

Herkesin senin gibi tasması yok

yanıt12
yanıt5
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