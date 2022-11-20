Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aylar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi uzun aradan sonra gören hayranları şaşkınlık yaşarken, Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği izlendi.
Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.
Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.
Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.
Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.
İşte Mahmut Tuncer'in son hali: