Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KONUK OLDU

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

BÖLÜMÜ MEŞHUR TÜRKÜLERİYLE KAPATTI

Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.

İşte Mahmut Tuncer'in son hali: