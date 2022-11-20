Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Magazin Haberleri

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aylar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi uzun aradan sonra gören hayranları şaşkınlık yaşarken, Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği izlendi.

Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.

Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.

İşte Mahmut Tuncer'in son hali:

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Haberler.com - Magazin

Mahmut Tuncer Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title