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Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, duruşma boyunca etrafına bakıp sırıttı

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Ünlü müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs'un davası Manhattan federal mahkemesinde görüldü. Yargıç Arun Subramanian, duruşmanın 5 Mayıs 2025'te başlayacağını açıkladı. Combs'un ailesi mahkemede hazır bulundu. Savcılık, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni iddianameler gelebileceğini belirtti. Baskınlarda ele geçirilen 96 elektronik cihazın incelemesi gelecek hafta bitecek. Müzik dünyasını sarsan bu dava, önümüzdeki aylarda yakından izlenecek.

Ünlü müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs, Perşembe günü Manhattan'daki federal mahkemede görülen duruşmada hazır bulundu. Yargıç Arun Subramanian, Combs'un davasının 5 Mayıs 2025'te başlamasına karar verdi.

Savcılık, davanın sunumunun üç hafta süreceğini öngörürken, Combs'un avukatları savunma için bir hafta talep etti. ABD Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve ek iddianameler gelebileceğini belirtti.

Duruşmaya Combs'un annesi Janice ve altı çocuğu da katıldı. Combs, bej renkli hapishane kıyafetleriyle ve ayak bilekleri zincirli olarak mahkeme salonuna getirildi. Combs'un dava boyunca sürekli sırıttığı görüldü.

Yargıç, Combs'un ailesine duruşmaya katıldıkları için teşekkür etti. Duruşma sonrası Combs, ailesine el sallayıp öpücük gönderdi.

Savcılık, Combs'un evlerine yapılan baskınlarda ele geçirilen 96 elektronik cihazın incelemesinin gelecek hafta tamamlanacağını, ancak delil toplama sürecinin Aralık ayına kadar süreceğini açıkladı.

Combs şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu bulunuyor. Avukatları, delilleri incelemek için yer değişikliği talebinde bulunmadı.

Combs'un avukatları, yargılamanın Nisan veya Mayıs ayında başlamasını talep etmişti. Savcılık bu tarihlerde müsait olduğunu belirtti.

Bu dava, müzik endüstrisinde büyük yankı uyandıran suçlamalarla ilgili olup, önümüzdeki aylarda yakından takip edilecek.

Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı

Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı

Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, duruşma boyunca etrafına bakıp sırıttı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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