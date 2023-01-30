Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız

Şahmaran dizisinde rol alan usta oyuncu Mahir Günşıray, Netflix'in sosyal medya hesaplarında sadece Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'in ön plana çıkarılmasına tepki göstererek "Bravo, 3 kişilik dizi yapmışsınız" dedi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te vizyona girdi. Yayınladığı ilk günden beri cüretkar sahneleriyle gündemden düşmeyen dizinin sadece başrol oyuncularının adının anılması kadroda yer alan usta oyuncu Mahir Günşıray'ı sinirlendirdi.

"3 KİŞİLİK DİZİ YAPMIŞSINIZ"

Netflix'in Instagram hesabından Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in fotoğrafları paylaşılarak "Şahsu, Maran ve Cihan... Sabaha kadar dinleyeceklerim sıralı tam liste" notu eklendi. Paylaşıma yorum yapan Günşıray, "Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim" yazarak tepki gösterdi.