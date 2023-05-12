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Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Magazin Haberleri

'Pop müziğin kraliçesi' Madonna, Instagram üzerinden haziran ayında gerçekleştireceği dünya turnesinin hazırlıklarından görüntüler paylaştı. 64 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, vücudunun boks antrenmanları sırasında moraran yerlerini 'fedakarlık' notuyla paylaşırken; gönderi kısa sürede oldukça ilgi gördü.

<a class='keyword' href='/madonna/' title='Madonna Haberleri, Madonna Haberi, Madonna Haber'><strong>Madonna</strong></a>, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Yaptığı şarkılar, albümler ve kliplerle dünyada tanınan ABD'li şarkıcı, oyuncu ve iş insanı Madonna, haziran ayında Kanada-Vancouver'dan başlayacağı dünya turnesi için yaptığı hazırlıkları Instagram hesabından paylaştı.

<a class='keyword' href='/madonna/' title='Madonna Haberleri, Madonna Haberi, Madonna Haber'><strong>Madonna</strong></a>, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Boks antrenörü olan 29 yaşındaki Josh Popper'la birlikte antrenman yapan Madonna'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ağırlıklı olarak, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle yaptığı boks antrenmanlarıyla fiziğini korumaya çalışan Madonna'nın bunda başarılı olduğu yorumu yapıldı.

Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

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