Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Yaptığı şarkılar, albümler ve kliplerle dünyada tanınan ABD'li şarkıcı, oyuncu ve iş insanı Madonna, haziran ayında Kanada-Vancouver'dan başlayacağı dünya turnesi için yaptığı hazırlıkları Instagram hesabından paylaştı.

Boks antrenörü olan 29 yaşındaki Josh Popper'la birlikte antrenman yapan Madonna'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ağırlıklı olarak, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle yaptığı boks antrenmanlarıyla fiziğini korumaya çalışan Madonna'nın bunda başarılı olduğu yorumu yapıldı.