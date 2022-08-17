Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın "Benzerliğimiz dezavantaj oluşturuyor" cümlesinin kariyerini zedelediğini söyleyerek "Benimle ilgili hayatının hatasını yaptı. O cümle benim yıldızımı söndürdü" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır oldu. İnanır ile birçok projede rol alan Levent İnanır, kariyerinin bitmesine neden olan olayı anlattı.

"DAYIMA BENZEMEMEK İÇİN BIYIK BIRAKMIYORUM"

"Kadir İnanır önünde engel miydi?" sorusuna cevap veren İnanır, "Birlikte aynı projede rol alırken bana hep 'Kadir İnanır'a çok benziyorsun, onun gibi oynuyorsun' derlerdi. Ben de sırf onun gibi olmamak için başka bir Levent İnanır yaratmaya çalıştım. Bu çok zordu. Sırf Kadir dayım gibi olmayayım diye rol içinde rol yapıyordum. Dayıma benzememek için 25 yıldır bıyık bırakmıyorum. 'Ona özeniyor' denmesini sevmiyorum" dedi.

"KADİR İNANIR'IN BİR CÜMLESİ BENİM YILDIZIMI SÖNDÜRDÜ"

Kadir İnanır'ın yıllar önce söylediği "Birbirimiz olan benzerliğimiz dezavantaj oluşturuyor" cümlesi hakkında konuşan Levent İnanır, "Dayıma bir gün keşke o cümleyi kurmasaydın diyeceğim. Benimle ilgili hayatının yanlışı diyeceğim. O cümleden sonra benim deremin akışı değişti. Bereketli bir havzaya da akmadı. O çok önemli bir cümleydi ve çok çabuk duyuldu. Benim bu şekilde istenmemem başka projeler de bile yıldızımı söndürdü. Beni bu sektöre sokarken işlerin buraya gelebileceğini o da düşünemedi" ifadelerini kullandı.