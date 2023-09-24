Kuruluş Osman Dizisi Angola Mozambik'te Büyük İlgi Gördü

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi, Angola Mozambik'te büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman dizisi, Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı olarak yayınlanmaya başladı. Angola Mozambik'te düzenlenen özel bir yarışma sonucunda 33 kişi Türkiye'ye getirilerek dizi setini ziyaret etti. Kuruluş Osman dizisinin Türk televizyonlarındaki beşinci sezonu ise Ekim ayında izleyicilerle buluşacak.

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi yayınlandığı günden itibaren hem Türkiye'de hem dünyada büyük ilgi ile karşılanıyor.

ATV ekranındaki beşinci sezonuna hazırlanan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizisinin setini tüm dünyadan izleyiciler ziyaret ediyor. Dün ise Angola Mozambik'li izleyicileri ağırladı.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Osman dizisi Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı şekilde yayınlanmaya başladı.

Dizinin 1. Sezonu, Angola Mozambik'te gönülleri fethetti ve büyük ilgiyle takip edilen dizi için ZAP TV'de özel bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın sonucunda 33 kişi Türkiye'ye getirilerek Bozdağ Film Platolarında ağırlandı.

Bozdağ Film Platolarında Kuruluş Osman setini gezen Angola Mozambik'li ziyaretçiler, geleneksel tarihi set yapılarını görüp, Kuruluş Osman dizisinin kostümlerini denedi.

Kuruluş Osman dizisi, yakında 2.Sezonuyla Angola Mozambik'te ZAP TV'de yayına girecek. Çekimleri devam eden dizinin Türk televizyonlarındaki beşinci sezonu ise Ekim ayında izleyicisiyle buluşacak.