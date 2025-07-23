Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

ATV'nin 2019 yılından bu yana ekranlarda olan ve tarihî atmosferiyle milyonları ekrana bağlayan "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başrolü üstlenen Burak Özçivit, 7. sezon öncesi projeye resmen veda etti. Ayrılığın perde arkasında ise, son dönemde yaşanan ücret krizi olduğu öğrenildi.

Burak Özçivit yeni sezon için yapımcı Bozdağ Film'den bölüm başı 4 milyon TL talep etti. Ancak bu rakam yapım cephesi tarafından yüksek bulundu ve kabul edilmedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, 6 sezon boyunca Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit projeden ayrılma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN VEDA MESAJI

Günlerdir kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları, Burak Özçivit'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğrulandı. Instagram hikâyesinde, diziden bir sahne eşliğinde şu ifadeleri kullandı, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere."

KİMİ HEDEF ALDIĞI KAFA KARIŞTIRDI

Oyuncunun özellikle "algı yaratmaya çalışanlara" ifadesiyle kimi hedef aldığı net olmasa da, bu sözler perde arkasındaki gerginliklerin ve güvensizliklerin dolaylı bir yansıması olarak değerlendirildi.

TAKİBİ BIRAKMASI SİNYAL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜ

Ayrılık sürecinde dikkat çeken bir diğer unsur ise sosyal medya hareketleri oldu. Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve Kuruluş Osman'ın resmi Instagram hesabını takipten çıkması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu hamle, o dönemde ayrılık söylentilerinin güçlenmesine neden olmuştu. Son açıklama ile bu söylentiler kesinlik kazandı.

6 SEZONLUK EFSANE KAPANDI

Burak Özçivit, 2019'dan bu yana Osman Bey karakteriyle dizinin merkezinde yer aldı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören karakter, oyuncunun kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu. Özçivit'in vedasıyla birlikte "Kuruluş Osman" dizisinde yeni bir döneme giriliyor. Karakterin diziye nasıl veda edeceği veya yerini kimin alacağı ise henüz açıklanmadı.