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Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, anne oldu

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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandıran Fatma Büşra Ayaydın, takipçileriyle sevindirici bir haber paylaştı. Ayaydın, sosyal medya hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaşarak anne olduğunu duyurdu.

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın, takipçilerine müjdeli bir haber verdi.

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi canlandıran Büşra Ayaydın, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakarak tesettüre girmişti.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne Oldu

ANNE OLDU

Daha sonra yalnızca bir filmde oynayan ünlü isim, bir giyim markası kurmuş ve evlenmişti. Ayaydın, geçtiğimiz gün takipçilerine müjdeyi verdi. Ayaydın, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Ayaydın, "Bebemle ilk Ramazan, inşaallah" notuyla paylaşım yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne Oldu

FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Fatma Büşra Ayaydın, 27 Ekim 1994 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncudur. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Ayaydın, özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bunun yanı sıra "Hatırla Sevgili", "En İyi Arkadaşım", "Mavi Rüya" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerde yer almış, sinema alanında ise "Siccin 3" filminde rol almıştır.

21 yaşında tesettüre girme kararı alarak oyunculuk kariyerine ara veren Ayaydın, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra girişimcilik alanında çalışmalar yapmaya başlamıştır.

2025 yılında Bilal Aslanoğlu ile evlenmiştir.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, anne oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİLK SAV:

Allah bağışlasın

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

RABB'im bağışlasın gardas

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Masallah Allah bağıslasın. Bebeğide annesi gibi edepli örnek biri olur insallah...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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