Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Pala karakteriyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Katıldığı etkinlikte, Pala'dan ilham alan yeni bir film projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Arıcı, "Pala filmi olmayacak ama onun ruhunu taşıyan güçlü bir hikâye kuruyoruz" diyerek merak uyandırdı.

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi, hem oyuncu kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Pala"ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde.

Son olarak 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arıcı, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla, hayranlarını heyecanlandırdı. Arıcı, yıllardır kendisine gelen "Pala" karakteriyle ilgili taleplere kayıtsız kalamayarak yeni bir projeye hazırlandıklarını duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

"PALA'DAN İLHAN ALACAĞIZ"

Yüksel Arıcı, açıklamasında karakterin toplumda bıraktığı etkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Pala çok sevilen bir karakterdi. Kötü bir adamdı belki ama Türkiye bu karakteri sahiplendi. Dost meclislerinde konuşurken, 'Bu karakterin hikâyesi bir filmde yeniden anlatılsa' fikri ortaya çıktı. Ancak bu, doğrudan bir Pala filmi olmayacak. Pala'dan ilham alacağız ama bambaşka bir hikâyeye yelken açacağız. Şu anda proje hazırlık aşamasına giriyor. Heyecanlıyız."

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Bu açıklama, hem Kurtlar Vadisi hayranlarında hem de sinema çevrelerinde büyük merak uyandırdı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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