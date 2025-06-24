Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi, hem oyuncu kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Pala"ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde.

Son olarak 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arıcı, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla, hayranlarını heyecanlandırdı. Arıcı, yıllardır kendisine gelen "Pala" karakteriyle ilgili taleplere kayıtsız kalamayarak yeni bir projeye hazırlandıklarını duyurdu.

"PALA'DAN İLHAN ALACAĞIZ"

Yüksel Arıcı, açıklamasında karakterin toplumda bıraktığı etkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Pala çok sevilen bir karakterdi. Kötü bir adamdı belki ama Türkiye bu karakteri sahiplendi. Dost meclislerinde konuşurken, 'Bu karakterin hikâyesi bir filmde yeniden anlatılsa' fikri ortaya çıktı. Ancak bu, doğrudan bir Pala filmi olmayacak. Pala'dan ilham alacağız ama bambaşka bir hikâyeye yelken açacağız. Şu anda proje hazırlık aşamasına giriyor. Heyecanlıyız."

Bu açıklama, hem Kurtlar Vadisi hayranlarında hem de sinema çevrelerinde büyük merak uyandırdı.