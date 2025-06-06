Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyattı. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ise Aka'nın pembe saçlarına, "Pamuk şekerim" yorumunu yaptı.

Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kubilay Aka, imajında marjinal bir değişikliğe gitti. Aka, kimsenin beklemediği bir renge boyadı.

KUBİLAY AKA'NIN SAÇLARININ YENİ RENGİ PEMBE

Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyatarak dikkat çekerken, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aka, paylaşımına; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notunu düştü.

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

"PAMUK ŞEKERİM"

Ünlü oyuncu bununla da sınırlı kalmadı. Sevgilisiyle öpüştüğü romantik anları da paylaşan Aka'ya Sancaktutan, "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Delikanlı görünen diziciler neden bir süre sonra minnoş olurlar hic anlamis degilim

Yorum Beğen67
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

vurdurur yakında yol yapıyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

bu habermi,bize ne am..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTas Ruhi:

Budami Minnos olmus

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Oğlum hiç mi yorum yapan olmadı yakın çevrenden bu nedir ya böyle.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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