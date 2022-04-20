Kötü Haberi Bu Sözlerle Duyurdu

ANKARA (Snob Magazin) - Alışverişe çıktıklarını söyleyen ve keyifleri bir hayli yerinde olan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAKICI ALMIYORUZ"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Özge Özder, "Luna büyürken değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?" sorusunu "Şu an 14 aylık, biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor, bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz, Sinan'la beraber işlerimizi dengeleyip öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken" şeklinde cevapladı.

"ÇOK OLGUN BİR BABA"

Sinan Bey nasıl bir baba peki?" sorusu üzerine Özge Özder, "Muhteşem bir baba. Her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli. Akıl olarak olgun olup, ruh olarak onunla akranmış gibi vakit geçiren bir baba" ifadelerini kullandı.

"SADAKATSİZ FİNAL YAPACAK"

Başrolde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı, yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran 'Sadakatsiz' dizisi hakkında da konuşan 44 yaşındaki oyuncu, "Finale doğru gidiyoruz artık, tadında bırakmak istiyoruz. Bizim için çok güzel bir proje oldu gerçekten" açıklamasını yaptı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, o yıllarda tiyatro ile tanıştı. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazandı.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başladı. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında ekranlarda yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile tanındı.

Dudaktan Kalbe dizisinde de hayat verdiği karakterle büyük kitlelerce tanınan oyuncu, 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapıyor.

Üç Kız Kardeş oyununda 'Nataşa' rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görüldü, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday oldu.

Özder aynı zamanda Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandıran oyuncu, 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırdı. Ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu oldu. 2020'den beri Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandırıyor.

Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi fakat 2010 yılında boşandı. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncunun 11 Şubat 2021 tarihinde kızı Luna Güleryüz dünyaya geldi.

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

1986 yılında Ankara'da doğan Sinan Güleryüz, Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalıştı ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu oldu.

Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürüyor.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları ile ödüller kazandı.

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