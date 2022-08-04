Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum - Haberler

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Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum

Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aşılar sayesinde hastalığı hafif semptomlarda atlattığını söyleyen Pekkan, "Soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla atlatıyorum. Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim" dedi.

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Yoğun bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi. Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren usta sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"AŞILAR VE DOKTORLAR SAYESİNDE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

76 yaşındaki Pekkan'ın paylaşımına Nilüfer, Nihat Odabaşı, Sevim Emre ve Serra Tokdemir gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum

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Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Magazin

Ajda Pekkan Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

zırzop:

Ablam estetik yaptırdıkça Çağla Şikele benzemeye başladı :)

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