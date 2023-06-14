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Plajda bikinisiyle güneşlenen ünlü fenomen Daniela Henao, bir anda üstsüz kaldı! Yaramaz köpek dakikalarca uğraştırdı

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Güney Amerika'da plajda arkadaşıyla güneşlenmeye çalışan sosyal medya fenomeni Daniela Henao, bir köpeğin bikini üstünü çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bikini askılarına saldırdığı, Henao'nun ise üstünü tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Güney Amerika'da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Daniela Henao, plajda arkadaşlarıyla güneşlenmeye başladı. Henao'nun yanına gelen bir köpek, genç kadının bikinisine saldırdı.

Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nın bikinisinin üstünü çıkardı

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA KEZ İZLENDİ

Köpek, Henao'nun bikini üstünü çaldı. Utanç içinde kalan sosyal medya fenomeni, resmen köpekle boğuştu. Daniela üstünü tutmaya çalışırken, köpek ise uzun süre direndi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Henao'nun TikTok'da paylaştığı video takipçilerini defalarca kez izlendi.

Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nın bikinisinin üstünü çıkardı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (1)

EkSeS:

Güneş yokki .. haber olmak istemiş

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