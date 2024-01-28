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"Konserlerim engelleniyor" diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sektördeki bazı isimlerin konserlerini engellemeye çalıştığını söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Süper mini pembe elbisesiyle sahneye çıkan Tilki, dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Ses tellerinden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaptığı bir açıklama sahnelerinin engellenmeye çalıştığını ileri sürerek sitem eden Aleyna Tilki, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde konser veren şarkıcı, kıyafeti ve dansıyla da adından söz ettirdi.

HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Konser öncesi imaj değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, pembe mini bir elbise tercih etti. Spor ayakkabı ile sahneye çıkan Tilki, bir ara kendisini şarkının ritmine kaptırarak dans etti. Tilki, süper mini elbisesiyle dans ederken frikik vermemek için de şort giyerek önlem aldı.

'Konserlerim engelleniyor' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

"SAHNELERİM İPTAL EDİLİYOR, BAZI YERLERDEN BANLANDIM"

23 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu iddia ederek şunları söylemişti: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"

'Konserlerim engelleniyor' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

'Konserlerim engelleniyor' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

'Konserlerim engelleniyor' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Tilki Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

JY:

SIMDI DINCI TAYFA YORUMLARA DOLUSUR. YOK DUNYANIN SONU GELIYOR YOK BASIMIZA TAS YAGACAK YOK BILMEM NE CENNET CEHENNEM AHIRET GIBI SACMALIKLAR. KARDESIM 21. YUZYILDAYIZ UYANIN ARTIK MAGRANIZDAN BI DISARI CIKIN INSANLAR OZGURCE YASAMAK OZGURCE GIYINMEK DANS ETMEK EGLENMEK ISTIYOR. ORTA CAGDAN KALMA DINLERIN MODASI GECDI ARTIK.

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Dilek Çınar:

Ahiret gibi saçmalıklar diyorsun.acaba seni yaradan kim hiç düşündün mü ..öteki dünyayı boyladiginda da bu söylediklerini bakalım orda da söyleyebilecek misin?açıklığa gelince yobazlık olmuyor ama kapalı giyinince mi yobazlık oluyor ...bu mu dur yani?

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Ahmet Kapucu:

Sen dincileri eleştiriyorsun onlar hakkında yorum yapma hakkına sahipsin de onlar böyle şeyleri eleştirmesine neden tahamül edemiyorsun bide özgürce yaşamaktan bahsediyor herkes özgür istediğine istediği yorumu yapar ve istediği şekilde yaşar ister orta çağ kafasıyla ister 21.yüzyıl kafasıyla herkese saygı duymak gerekir

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JY:

OTEKI DUNYA DIYE BIR YER YOK OLUNCE HER CANLI GIBI CURUYUP YOK OLUP GIDECEGIZ.

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