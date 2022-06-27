Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu - Haberler

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Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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16 yıl aradan sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün polisler tarafından canlı müzik yapmasının engellendiği ileri sürüldü. Engelleri önemsemeyen Kırmızıgül, şarkılarını canlı bir şekilde söyleyerek mekana gelenlerden de hiçbir ücret alınmayacağını söyledi.

Yeni albüm heyecanı yaşayan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Kırmızıgül'ün konserinde ilginç anlar yaşandı.

KONSERE GELENLERDEN ÜCRET ALINMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; emniyet güçleri, Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engelleyerek müziği kapattırdı. Yıllar sonra sahneye çıktığını ve böyle bir talihsizlik yaşadığını söyleyen Kırmızıgül, engellere aldırış etmeden şarkılarını mikrofonsuz canlı okumaya başladı. Konserine devam eden sanatçı, "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu

"SANATA VE SANATÇIYA YAZIK EDİYORLAR"

Yaşadığı durum hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür" ifadelerini kullandı.

Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu

Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mahsun Kırmızıgül Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

TT:

Türkücü olarak hayatımıza giren Lo Lo Mahsun yönetmen olarak Türkiye yi küçümseyen filmlerinde başarılı olamayınca tekrar türkücü olmaya karar vermiş...Tren kaçtı ama kovalarsan yakalayabilirsin...De hade tabana kuvvet...

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hasan:

bizde ölünce daha değerli oluyor

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