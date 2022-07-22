Konser Ücreti Tartışılmıştı... Flaş Açıklama Geldi!

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı.

Nişantaşı'nda bir mekanda performans sergileyen Boluğur'un makyajı, saçları ve sahne kıyafeti dikkat çekti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sahnem" dedi. "Sizleri dinleyeme gelenlere nasıl bir repartüar hazırladınız?" sorusuna, "Bu akşam şarkı söylemeyeceğim. Burada Dj'lik performansı sergileyeme geldim" yanıtını verdi.

"GİRİŞLER ÜCRETSİZ"

Merve Boluğur, "Sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücretinin 2 bin 500 TL olacağı" iddiası hakkında şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişler tamamen ücretsiz."

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

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