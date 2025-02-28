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Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

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Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş'ın boşandıklarını öğrenildi. Deniz Bağdaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı soru-cevapta ayrıldıklarını açıkladı.

Rohan adında bir oğulları bulunan komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, boşandı.

Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna alaylı bir dille "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi. Bağdaş, medeni durumu kısmında yer alan 'boşanmış' ifadesini de cevaba ekledi.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

"BÖYLE Mİ AÇIKLAMAM GEREKİYOR?"

Bağdaş ayrıca, boşandıklarına inanmayan takipçilerine Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını paylaşarak, "Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?" dedi.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Çiftin boşanma açıklaması yapmaması ve Bağdaş'ın alaycı bir üslupla verdiği yanıtlar sosyal medyada tepki çekti.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ünlü hem komedyen ve ben bunu ilk defa gördüm duydum yazıklar olsun o zaman bana

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu siteye göre haber yaptiklari reklamini yaptiklari herkez ünlü ama ne hikmetse ben 71 yasinda eve bagimli ve nerdeyse günde 16-17 saat televizyon izledigim halde bunlarin birini bile tanimiyorum demekki ben bunca yil haybeye yasamisim ve dünyaya ot olarak gelmisim saman olarak gidecegim demektir.

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Haber YorumlarıSemih Demiray:

Vay arkadaş evde ot gibi yaşayan tipler anca tv programlarındaki kuklaları ünlü sanıyorlar :)

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Ünlü çift

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