Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Komedyen Özgür Turhan ile ETİ arasındaki reklam anlaşması marka tarafından feshedildi. Açılan davada ETİ'yi haklı bulan mahkeme, Turhan'ın tazminat ödemesine karar verdi. Reklam anlaşmasının feshine neden olan ırkçı tweet de ortaya çıktı.

Komedyen Özgür Turhan ile ETİ arasındaki reklam anlaşması dava ile sonuçlandı. Mahkeme, Turhan'ın markaya tazminat ödemesine karar verdi.

ETİ, Özgür Turhan'ın sosyal medya paylaşımlarının "marka imajına zarar verdiği" gerekçesiyle aralarındaki reklam sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ayrıca şirket, yayımlanmayan reklam çekimlerinin masraflarını gerekçe göstererek yaklaşık tazminat davası açtı.

FESİH NEDENİ: IRKÇI VE KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından, ETİ'nin Turhan ile iş birliğini neden sonlandırdığı da ortaya çıktı. Ünlü komedyenin, bir sosyal medya kullanıcısının "İçtim şarabı" başlıklı paylaşımına küfürlü ve ırkçı ifadelerle tekrar paylaşmasının ardından ETİ reklam anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

Öte yandan; Özgür Turhan sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşananları şöyle anlattı:

"Değerli arkadaşlar ben Özgür Turhan. Güzel ülkemizde komedyenlik yapıyorum. Yarın Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili hakaret davasında ifade vereceğim. Cumartesi günü ise, Galatasaray tarafından şahsıma dava açıldığı için karakola imza vermeye gideceğim, yaklaşık 9 aydır gidiyorum. Yaşadıklarımla beraber, almış olduğum tehditler, yapmış olduğum işi engellemeler ise şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif geliyor.

"BÜTÜN MASRAFLAR YAKLAŞIK OLARAK 5 MİLYON TL"

Eti atmış olduğum tweetten dolayı, yayınlanmayan reklamlarında oynadığım için zarara uğradıklarını söyleyerek sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Tarafıma reklamdaki zararlarını karşılamak için tazminat davası açtılar. Reklam setinde içtikleri kahvelerden, beyran çorbalarına kadar benden talep ettikleri tutar, bütün masraflar yaklaşık olarak 5 Milyon TL. Dava anlayamadığım bir şekilde aleyhimde sonuçlandı.

Pazar günü yapacağımız gösteri çekimimizden önce ne suç ne değil diye söylediğimiz bütün kelimeleri gözden geçirdik. Yasalarımıza göre herhangi bir suç işlemediğime kesinlikle emin olduğum gösterimde, eşim dostum ne zaman içeri gireceğim diye gün sayıyor.

Arkadaşlarım, tanıdıklarım yalnızca espri yaptığı için tutuklular, davaları var.

Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor.

Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmediğim garip bir durumdayım."