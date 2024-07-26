Üye Girişi
Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, Bodrum tatilinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu plaj kombini de dikkat çekti.

Show TV ekranlarına yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle adından söz ettiren Feyza Civelek, yeni sezon çekimleri başlamadan arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü isim, bir plajda kameralara takıldı.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Bodrum Türkbükü'nde oyuncu arkadaşı Canan Ünal ile zaman geçiren Civelek, siyah şapka ve etek model bikini tercih etti. Bir ara denize ayaklarını sokan Civelek, suyun soğukluğundan yakınarak girmekten vazgeçti. Güneşten kendisini korumak isteyen oyuncu, kıyafetleriyle önlem almayı ihmal etmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin

Feyza Civelek Bodrum Tatil Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var? 27 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 27 Temmuz burç yorumları nedir? Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı mı? Kripto emojileri neden kaldırıldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı kaç rekat? İstihareye nasıl yatılır? Rüyada gül görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı gül görmenin anlamı nedir? SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler? Koç kadını ve Terazi erkeği uyumlu mu? Koç kadını ve Terazi erkeği aşk uyumu nedir? Koç kadını ve Terazi erkeği anlaşabilir mi ? Çakal kaza mı yaptı? Rapçi Çakal nerede kaza yaptı, ne oldu? Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşında, nereli? Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır? 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı sorgulama ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor ? ÖTV indirimi fiyatları ne kadar düşürecek? Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli?
Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
500

Yorumlar (1)

AYHAN BAYRAK:

Ayı yavrusu

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title