Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe' karakteri dün akşam senaryo gereği zehirlenerek diziden ayrıldı.

Son kez sevenleriyle buluşan Taşçıoğlu, sosyal medya sayfasından bir veda paylaşımında bulundu. Meslektaşları ve set çalışanlarına teşekkür eden Taşçıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın..Hepinizi çok seviyorum "

PASTA PEMBE'NİN SONU OLDU

Pembe karakterinin vedası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine yapılan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe'nin yediği pastanın içine Işıl tarafından zehir koyuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.