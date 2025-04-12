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Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, dizinin sevilen karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu senaryo gereği hayatını kaybederek diziye veda etti. Taşçıoğlu, yaptığı duygusal paylaşımda ekibe ve izleyicilere teşekkür ederek, "Bugün veda ediyorum, dostluğunuz benim için unutulmaz" ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe' karakteri dün akşam senaryo gereği zehirlenerek diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!

Son kez sevenleriyle buluşan Taşçıoğlu, sosyal medya sayfasından bir veda paylaşımında bulundu. Meslektaşları ve set çalışanlarına teşekkür eden Taşçıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın..Hepinizi çok seviyorum "

Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!

PASTA PEMBE'NİN SONU OLDU

Pembe karakterinin vedası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine yapılan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe'nin yediği pastanın içine Işıl tarafından zehir koyuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!

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Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda!
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Çok üzüldük vah vah vah ahlakımızi kültürümüzü bozan bir film pastayı hepsi yeseydi

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