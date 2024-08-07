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Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

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Daha önce 2 kez nikah masasına oturup boşanan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu önceki gece Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kızı Zehra'dan bile daha küçük olan 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile dudak dudağa görüntüler de veren Çilingiroğlu muhabirlerin sorusuna "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" yanıtını verdi.

Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Ünlü isim, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Genç aşkıyla objektiflere yansıyan 60 yaşındaki futbol yorumcusu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"HEPİNİZ BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ"

Mekan çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek güldü.

"BİNADA GÜÇLENDİRME YAPILACAK"

Ev sahipleri ile anlaşmazlık yaşayan kiracılar kervanına Kaya Çilingiroğlu da katılmıştı. Ünlü isim, ev sahibinin istediği kira artışını yapamadığını ve "Binada güçlendirme yapılacak" bahanesiyle kendilerini çıkarmak istediğini iddia etmişti.

"MAALESEF EV SAHİBİ SUYU KESTİ"

Ev sahibi ile yaşadığı krizle gündemde olan Çilingiroğlu, "Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklama sonrası genç sevgilisiyle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Kaya Çilingiroğlu Rumelihisarı Futbol Magazin Haberler

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