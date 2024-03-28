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Kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında görülen yüzük, Leonardo DiCaprio'nun nişan söylentileri alevlendirdi

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Leonardo DiCaprio'nun kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında yüzük takması nişan söylentilerini alevlendirdi. Hollywood yıldızı Leo, İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte sokaklarda görüntülendi. Uzun süre bekarlığıyla tanınan DiCaprio'nunCeretti, Leo'nun annesiyle tanışması DiCaprio'nun, artık evleneceği yorumları yapılmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Yuca's restoranında bir etkinlikte Ceretti'nin, devasa bir nişan yüzüğüne benzeyen bir şey taktığı görüldü. Çift, sipariş verirken Ceretti'nin kolunu DiCaprio'nun etrafına doladığı görüldü ve paparazziler hemen bu devasa taşı fark etti. Leo'nun hayatı boyunca birçok ilişkisi oldu ancak Vittoria Ceretti'nin onun kalbini kazandığına dair belirtiler giderek artıyor.

Leonardo DiCaprio, kadınlardaki yaş tercihi konusunda yapılan eleştirilere rağmen bu tercihinden vazgeçmiyor. DiCaprio'nun genç kadınları tercih ettiği ve yaş sınırının 20'li yaşların ortalarına kadar olduğu biliniyor. Vittoria Ceretti şu anda 25 yaşında, bu da DiCaprio'nun genç partnerlerini tercih ettiği yaş aralığında olduğunu gösteriyor. 49 yaşındaki Leo, genç modellerle olan ilişkileriyle tanınan ve hafif orta yaşlı ünlüler kategorisine giren biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şaşırtıcı olan, DiCaprio'nun evliliğe ikna eden kişinin Vittoria Ceretti gibi genç bir kadın olmasıdır.

Kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında görülen yüzük, Leonardo DiCaprio'nun nişan söylentileri alevlendirdi

Kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında görülen yüzük, Leonardo DiCaprio'nun nişan söylentileri alevlendirdi

Kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında görülen yüzük, Leonardo DiCaprio'nun nişan söylentileri alevlendirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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