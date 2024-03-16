Üye Girişi
Haberler

Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti dizisine damga vurdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım'ın söyledikleri diziye damga vurdu. Kıvılcım'ın "Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Burası Türkiye, biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız" sözleri izleyicilerden tam not aldı.

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde kızı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle imam nikahı kıyarak imam nikahı kıyan Kıvılcım'ın sözleri damga vurdu.

Kıvılcım'ın kızı Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Eve Gökhan'la gelen kızının tesettüre girdiğini ve evlendiğini duyan Çimen, sinir krizi geçirdi. Din düşmanı olmakla suçlanan Kıvılcım, programında yaptığı konuşmayla alkış topladı. Türbana karşı olmadığını belirten Kıvılcım "Hakkımda söylenen iftiralara cevap vermek istiyorum. Ben din düşmanı değilim. Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Kocası istedi, ailesi istedi diye zorla kapanarak değil. Burası Türkiye, biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız… Eğer benim kızım karşıma geçerek 'Anne ben buna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum' diyerek kapansaydı ben buna saygı gösterirdim. Ortada bir baskı söz konusu. Biz kadınlar zaten hayatlarımızı bu baskılarla mücadele ederek geçiriyoruz. Kaldı ki inanç üstünden, kıyafet üstünden baskı kurmak ne demek? Ben kapanmaya ve türbana karşı değilim. Ben türban üzerinden yapılan şekilciliğe, baskıya karşıyım" ifadelerini kullandı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Türkiye Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (3)

Bidüşün:

Kendisi evlenmeden damadının amcasıyla yatar, bir kızı evlenmeden çocuk peydahlar, diğeri evli adamla metres hayatı yaşar bacısı keza öyle, Atatürkün evlatlarının haline bak

19
5
yanıtYanıtla
Erkan ŞENER:

İŞTE BU KADAR!!!!!!!

5
1
yanıtYanıtla
Tolga Tplg:

Yine Atatürkü kullanmışlar. Evet burası müslüman Türk milletinin vatanıdır. İslam düşmanlığı yapıp Atatürkün arkasına sığınamazsınız.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title