Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, geliri sokak hayvanlarına bağışlandı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

"BAŞAK DİZER, HAYVANLAR İÇİN EŞİNİN GÖZLÜĞÜNÜ BAĞIŞLADI"

Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ beni aradı. Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açıyorum, 25 bin liraya gözlüğü sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" diye konuştu.

"BU GÖZLÜK VESİLESİYLE BAĞIŞ YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Gözlüğü satın alan iş kadını Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Magazin