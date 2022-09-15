Kitap fiyatlarındaki artışı gören Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'na sitem etti: Almanya'yı örnek alın

Şarkıcı Aleyna Tilki, okulların açılmasının ardından artan kitap fiyatlarına isyan ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na sitem etti. Almanya'nın örnek alınmasını isteyen şarkıcı, "Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin. Yazıktır, günahtır" dedi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Vatandaşın kırtasiye ürünlerindeki fahiş fiyatlara isyan etmesine bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Bir çocuk annesi Akalın, kitap fiyatlarının artışına tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.

"ALMANYA'YI ÖRNEK ALIN"

Sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek "Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen" dedi.