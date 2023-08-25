Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak, hasta yatağındaki halini yayınlayarak müjdeli haberi verdi: Ameliyatım güzel geçmiş

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmı felç geçirdiğini öğrendi. Apar topar ameliyata alınan Özbudak, operasyonun başarılı geçtiğini ve taburcu olduğunu söyledi.

"AMELİYATIM GÜZEL GEÇMİŞ"

Önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak felç geçirdiğini söyleyen oyuncu "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar. Bir fıtık patlağı, sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" demişti. Hemen ameliyata alınan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaparak "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR TABURCU OLUYORUM"

Sargılı bacağını göstererek bir paylaşım daha yapan Özbudak, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür bugün taburcu oluyorum. Ameliyatımı yapan doktoruma ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."