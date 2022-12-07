Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümlerinde cinsellik olacak mı? Verilen cevap kafa karıştırdı

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma, 12 Aralık'ta yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayacak. Yarışmanın sosyal medya hesabından da merak edilen sorulara cevap verildi.

HER ŞEY SANSÜRSÜZ YAYINLANACAK

Sorulara cevap veren sayfa yönetici, kavgaların sansürsüz yayınlanacağını söyleyerek "Aşkın içinde kavga da var mutluluk da. Ama sansür yok" dedi. Yarışmanın kurgu olup olmadığıyla ilgili iddiaya da açıklık getiren yönetici, "Kurgu istesek dizi yapardık. Burada her şey gerçek" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da yeni bölümleri YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışmada cinsel ilişkinin olup olmayacağını sordu. Bu soruya da cevap veren yönetici, sadece utangaç emoji kullanarak kafa karıştırdı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı yarışmada 9 erkek 9 kadın yarışmacı aynı evde kalarak birbirini tanımaya çalışacak. 5 yıl aranın ardından yeniden başlayan yarışma, 12 Aralık'ta Youtube kanalında yayınlanmaya başlayacak.