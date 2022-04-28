Kiracısıyla Başı Dertte! Şok Eden İstek

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gece Cihangir'de bir kafede görünülendi.

Kınalı, kiracısıyla büyük bir sorun yaşadığını itiraf etti.

"KİRACIMLA MAHKEMELİK OLDUM"

Didem Kınalı, "Geçtiğimiz aylarda ev aldım. Evi aldığım kişi, mevcut kiracının kontratının mayıs ayında biteceğini söylemişti. Evi alır almaz kiracıya ihtar gönderdim. Kiracı ise evden çıkmak için benden 100 bin TL istedi. Şimdi mahkemelik olduk" dedi.

"BÜYÜK ZARARDAYIM"

Sözlerini sürdüren Kınalı, "Anlayacağınız şu an hem kiramı hem de satın aldığım evin kredisini ödemeye çalışıyorum. Büyük zarardayım, umarım kısa sürede çözüme kavuşur" ifadelerini kullandı.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hala okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

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