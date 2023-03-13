Lady Gaga, yere düşen basın mensubunun elinden tutup ayağa kaldırdı

2023 Akademi Ödülleri, dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Bu yıl farklı olarak kırmızı halı yerine bej renkli halıyla ünlüleri karşılayan Ödül Törenin'de ünlü şarkıcı Lady Gaga, hem kıyafeti hem de hareketiyle gecede adından söz ettirdi.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın en iyilerinin seçildiği törende ödüller sahiplerini buldu.

KIRMIZI HALI YERİNE BEJ HALI

"Her Şey her Yerde Aynı Anda" filmi aldığı 7 ödülle Oscar gecesine damga vurdu. Geçen yıl yaşanan tokat hadisesinden dolayı bu yıl kırmızı halı yerine bej halı serildi. Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü isimleri şık kıyafetleriyle bej halı üzerinde boy gösterdi.

DÜŞEN BASIN MENSUBUNUN YARDIMINA KOŞTU

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ünlü markaya ait, kalçaya kadar inen tül detaylı elbisesi ile geceye katıldı. Lady Gaga, tören alanına yürüdüğü sırada bir basın mensubu yere düştü.

ELİNDEN TUTUP KALDIRDI

Durumu gören ünlü şarkıcı, basın mensubunun yardımına koştu. Elinden tutup kaldırdığı fotoğrafçı yıldız şarkcıya teşekkür ettikten sonra işinin başına döndü.

95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:

En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

En İyi Belgesel: "Navalny"

En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"