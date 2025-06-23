Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

ATV ekranlarında yıllardır ilgiyle takip edilen ve milyonları ekran başına kilitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 22 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümüyle bu kez farklı bir duyguyla izlendi. Seyirciler, sadece bilgi yarışına değil, aynı zamanda hayatın kırılganlığına tanıklık etti.

Bu bölümde yarışan diş hekimi Yaman Özkan, çekimlerin ardından yaşamını yitirdi. Özkan'ın ailesi, onun hatırasını yaşatmak adına programın yayınlanmasını talep etti. Program ekibi, bu duygusal isteği geri çevirmedi ve Özkan'ın yarışmadaki anlarını ekranlara taşıdı.

İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen yarışmacının karşısına, 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?" sorusu çıktı. Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı. Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti. Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağın iyi bir rakama ihtiyacım vardı" sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Yaman Özkan'ın vefat haberi, yarışma ekibi tarafından programın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.