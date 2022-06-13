Kim Milyoner Olmak İster'e katılan editör, dil bilgisi sorusunda 2 joker birden kullandı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta ATV ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne editörlük ve yazarlık yapan Hürriyet Gürsel Tunalı'nın performansı damga vurdu.

HEYECANINA HAKİM OLAMADI

Karakteri ve eğlenceli tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 62 yaşındaki Tunalı, yarışma esnasında heyecanına yenik düşünce doğru cevabı verme konusunda zorlandı. Uzun yıllardır editörlük ve yazarlık yaptığını söyleyen yarışmacı, 5000 bin TL değerindeki "Hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda cevap vermekte zorlandı.

2 JOKER BİRDEN KULLANDI

"Apayrı", "Omuzomuza", "İçiçe" ve "Dizdize" seçenekleri arasında kararsız kalan Tunalı, ilk olarak yüzde 50 joker hakkını kullandı. Apayrı ve Omuzomuza seçenekleri arasında da seçim yapamayan yarışmacı çareyi seyirciye sorma joker hakkında buldu. Yüzde 76 Apayrı yanıtını gören Tunalı, seyircilere güvenerek A Şıkkı "Apayrı" yanıtını verdi. Yarışmada heyecanına yenik düşen yarışmacı, başka bir soruda elenerek 2000 TL kazanarak elendi.

Yarışmacının görüntüleri sosyal medyada gündem olunca eleştiriler de peşinden geldi. Birçok kullanıcı editörlük yapan Tunalı'nın iki joker kullanmasına tepki göstererek "Dil bilgisi sorusunda bari yapmasaydın" dedi.