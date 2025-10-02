Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, hem en yakınından gelen suikast tehdidiyle hem de yıllar önce yaşadığı Paris soygunuyla sarsıldı. Ünlü isim, ölüm korkusunu gözyaşları içinde anlattı.

SUİKAST TEHDİDİ: BANA ÇOK YAKIN BİRİSİ KİRALIK KATİL TUTTU

The Kardashians dizisinin 7. sezon fragmanında Kim Kardashian, hayranlarını şoke eden bir itirafta bulundu. 44 yaşındaki dört çocuk annesi, polis yetkililerinden aldığı telefonla hayatının şokunu yaşadığını söyledi. "Bana çok yakın birisi hayatıma kastetmek için kiralık katil tuttu," diyen Kardashian, yaşadığı korkuyu gözyaşlarıyla dile getirdi.

Fragmanda Kardashian ailesinin tüm üyeleri yer aldı. Khloé, Kourtney, Kris Jenner, Kylie, Kendall ve Rob Kardashian'ın gergin tavırları dikkat çekti. Kendall Jenner, "Herkes biraz gergin," derken, Kylie Jenner odasına giren ayak seslerini duyduğunu anlattı. Kim Kardashian ise "Korkudan aklımı kaybedecek gibiyim," ifadelerini kullandı.

PARİS SOYGUNU: ÖLECEĞİMİ SANDIM

Kim Kardashian'ın hayatındaki en büyük travmalardan biri de 3 Ekim 2016'da Paris'te yaşandı. O gece polis kıyafeti ve maskelerle odasına giren soyguncular, ünlü yıldızı bağlayarak küvete attı. Aralarında dönemin eşi Kanye West'in hediye ettiği 4 milyon dolarlık nişan yüzüğünün de bulunduğu çok sayıda mücevher çalındı.

Kardashian, Mayıs ayında görülen davada verdiği ifadede, "O an bana tecavüz edeceklerinden emindim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm," sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

DEDE SOYGUNCULAR VE YARGI SÜRECİ

Yaş ortalaması yüksek olan çete, medyada "dede soyguncular" olarak anıldı. Olayın ardından 17'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, Kardashian'ın bileklerine bağlanan plastik kelepçelerdeki DNA izleri sayesinde suçluları yakaladı.

2021'de açılan davada toplam 12 kişi hakkında suçlama yöneltildi. 23 Mayıs 2023'te çetenin elebaşı ve 7 kişi suçlu bulundu.