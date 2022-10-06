Kim Bu Aile?... GALA GECESİNDE KAHKAHALAR HİÇ SUSMADI!

CJ ENM Türkiye'nin yapımcılığını üstlendiği ilk film olma özelliğini taşıyan 'Kim Bu Aile?'nin galası yoğun ilgi görürken, sinema sezonunun uzun bir süre sonra vizyona girecek ilk büyük yerli filmi davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı.

"Kim Bu Aile?'nin gala gecesine CJ ENM uluslararası temsilcileri, Demet Akbağ, İbrahim-Nurdan Büyükak, Azra Akın, Bülent Emrah Parlak, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi, Şebnem Schaefer-Eray Yasin Işık, Merih Ermakastar, Sefa Sarı, Su Soley, Çiğdem Batur, Elif Doğan, Sevcan Yaşar ile birlikte bini aşkın davetli katıldı.

Gala gecesinde kırmızı halıda basının karşısına geçen oyuncular Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya, Altan Erkekli, Fatih Al ve yönetmen Bedran Güzel seyirciyi kahkaha yüklü bir aksiyon filminin beklediğinin altını çizdi.

Nurgül Yeşilçay: Pandemiden sonraki en büyük gala. Çok heyecanlıyız, ben de ne zamandır bu kadar büyük bir galanın içinde olmamıştım. Çok değerli arkadaşlarımla çok değerli bir film yaptık. Değerli yönetmenimiz Bedran (Güzel) ve ayrıca Koreli aksiyon yönetmenimizle -maalesef burada değil- birlikte. Teşekkürler geldiğiniz için inşallah çok güzel bir akşam olacak. Benim karakterim gece kulübünde çalışıyor. Bir polisin asla yanında olmaması gereken bir karakter.

Bedran Güzel: CJ ENM ailesi ile birlikte 'Kim Bu Aile?'yi çok sevdiğim arkadaşlar, üstadlar, abilerimle beraber yaptık. Çok iyi hazırlandığımız, çok keyif aldığımız bir proje oldu. Umarım siz de izlediğinizde bizim aldığımız keyfi alırsınız. Hepinize teşekkürler ve iyi seyirler.

Cengiz Bozkurt: Uzun bir pandemi sürecinden sonra ilk defa böyle bir şevk ve motivasyonla giriyoruz sinema salonuna. Seyircinin de filme teveccüh göstereceğini düşünüyoruz. Hayli uzun süre çok emeklerle çektik bu filmi. İzlediğinizde göreceksiniz çok büyük, kalabalık sahneler var. Emeği geçen tüm yardımcı oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim. Yönetmenimiz Bedran Güzel'e teşekkür ederim. Yapımcımız CN ENM Türkiye'nin ilk filmi o da bize kısmet oldu. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız, iyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Emniyetten ihraç edilen bir komiseri canlandırıyorum. Toplama bir aile kuruyor ve bir mafya grubunun deposunun karşısına tavukçu açıyorlar. Operasyonu aile ile birlikte yapmaya başlıyor.

Ferit Aktuğ: Sekiz hafta çok yoğun çalıştık, şimdi meyvelerini toplamaya geldik. Biz de ilk defa izleyeceğiz, çok merak ediyoruz. Çok eğlendik, güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bizden bir aile, Türkiye'den bir aile. Hep beraber izleyeceğiz.

Onur Buldu: Filmin tatlı dolandırıcısı Ali'yi oynuyorum. Bu aileyi bir araya getiren benim karakterim. Bir mafya takibi sırasında başarısız bir operasyon sonucu açığa alınan iki polisin ailesini oluşturmakla yükümlüyüm. Ondan sonra hikayeler başlıyor zaten. Çok eğlenerek uyum içinde çalıştığımız büyük bir prodüksiyon oldu, sinemada izlemeye değecek bir film. Umuyorum seyircimiz de sevecektir.

Beste Kökdemir: Cengiz Bey'in kızını canlandırıyorum. Polis olduğunu babasına kanıtlamak isteyen bir karakter. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.

Altan Erkekli: Aile toplumların birlikte olduğu en ufak organizmadır. Aileyi kurmak zor bir şeydir, aile olmak da zor bir şeydir. Ama aile olunca hayat her anlamda güzel olur, toplum güzel olur, dünya güzel olur. Biz burada güzel bir aileyle, emeğin sevginin aşkın ne derece önemli olduğunu, sevginin her kapıyı açtığını anlatıyoruz. Bu emeği hayata geçirirken, başta yapımcımız, ortak yapımcılar, sevgili yönetmenimiz, senarist arkadaşlarımız, ekibe çay getiren görevli arkadaşlarımız dahil herkes inanarak çalıştı. İşte bu sevgiden yola çıktık. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz.

Doğan Can Sarıkaya: Bu kadar büyük oyuncularla birlikte kadroda olduğum için çok mutluyum. Çok eğlenceli benim için. Güzel bir ekip teşekkür ediyorum hepsine.

Adem Demir: Hepiniz hoşgeldiniz. Güzel bir film izleyeceğinizden eminim. Herkese çok teşekkür ederim.

Cengiz Bozkurt: Çok zorlu aksiyon sahneleri var ama hepsinin üstesinden geldik. Çok kalabalık sahneler var izleyince göreceksiniz. Belki de Yeşilçam'dan beri bu kadar kalabalık dövüş sahneleri çekilmemiştir.

Galanın finalinde ayakta alkışlanan 'Kim Bu Aile? muhteşem prodüksiyonu, benzersiz aksiyon sahneleri ve kahkahasıyla davetlilerden övgü aldı.

Yıldız oyuncuların sıra dışı rollerde seyirci karşısına çıktığı 'Kim Bu Aile?'nin başrolünde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya yer alıyor. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, Altan Erkekli ve Fatih Al'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film, komik sahneleri ile olduğu kadar aksiyon sahneleri ile de çok konuşulacak.

'Kim Bu Aile? kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan komiser Adem ve bu operasyonda kendisine destek veren 'toplama aile'sinin eğlenceli öyküsünü anlatıyor.

KOMEDİ FİLMİ ÇEKTİLER AMA AKSİYON İÇİN KAMPA GİRDİLER

Filmin başrol oyuncuları proje için özel olarak Türkiye'ye gelen Koreli usta aksiyon yönetmen Youn Dae-Won ile özel bir eğitim kampına katıldı. Zorlu eğitim sürecinde filmdeki birbirinden zorlu aksiyon sahnelerine yoğun şekilde hazırlanan oyuncular Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya, yer aldıkları zorlu sahnelerin altından başarıyla kalktı.

'Kim Bu Aile? 7 Ekim Cuma günü sinemalarda…