Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

2016'da evlenen ve iki kız çocuğu sahibi olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, haklarında çıkan boşanma iddialarına doğum günü kutlamasıyla yanıt verdi. 38 yaşına giren Kobal'a özel pasta yaptıran İmirzalıoğlu, eşiyle verdiği mutluluk pozuyla dikkat çekti.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Kobal ve İmirzalıoğlu, son dönemde sosyal medyada yayılan "boşanma" iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak bu söylentileri net bir şekilde yalanlamıştı.

Ünlü oyuncu, şimdi ise 38. yaşını kutladı. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal için özel olarak yaptırdığı pastayla sürpriz yaptı. Çift, doğum günü kutlamasında verdikleri samimi ve mutlu pozlarla hem ayrılık söylentilerini geride bıraktı hem de güçlü birlikteliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

