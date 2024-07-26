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Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi

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Eğlenceli kimliğiyle tanınan Kenan Doğulu, gittiği mağazada devasa boyuttaki valizle poz verdi. Eşinin o anlarını kayda alan Beren Saat ise gülme krizine girdi.

Şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Kenan Doğulu, esprili kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eşiyle bir valiz mağazasına giden Doğulu, devasa boyuttaki valizle çektirdiği videoyla herkesi güldürdü.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Kenan Doğulu, mağazadaki devasa boyuttaki valizi taşıyarak "2024 yaz turu için hazırım" dedi. Eşinin o anlarını kayda alan Beren Saat ise gülme krizine girdi. Eşine espri yapan Saat "Mert bu sene kaç ceket hazırladı" derken Doğulu "1600" yanıtını verdi. İkili arasındaki eğlenceli anlar da herkesi gülümsetti.

Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük valizle çektiği video akıllara Dubai'de bir markaya ait olan 100 bin dolarlık çantayı getirdi.

Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi

Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kenan Doğulu Beren Saat Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

bahar barlak:

Valiz büyük değil, boyu çok kısa

6
0
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Bandorma:

Ne valizi Gar Fuat :)

0
0
yanıtYanıtla
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