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Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?

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Dün akşam 50. yaşını kutlayan Kenan Doğulu, partide bir süredir Cansu Taşkın'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" diyerek takılmadan edemedi.

Sevilen şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam 50. doğum gününü kutlamak için evinde parti verdi. Ünlü isimlerin akın ettiği partiye katılan Yılmaz Erdoğan'la Kenan Doğulu arasında eğlenceli anlar yaşandı.

NE CEVAP VERECEĞİNİ BİLEMEDİ

Partisinde "Doktor" şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan görüntüleri boy boy paylaşılan Yılmaz Erdoğan'a takılarak "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin…" dedi. Soru karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz Erdoğan, sahneye çıkarak "Böyle bir soru beklemiyordum can kardeşimin doğum gününde... Sevmenin zararı yok" karşılığını verdi. İkilinin o anları Magazin Burada tarafından yayınlandı.

Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?

CANSU TAŞKIN VE YILMAZ ERDOĞAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti. Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ile Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraf ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.

Görüntü ve açıklamanın gündem olmasının ardından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullanmıştı.

Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?

Haberler.com / Şahin Solak - Magazin

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Yorumlar (2)

t t:

Muhabbete bak birde biz bunlara para kazandırıyoruz nerde ne konuşulacagini bile bilmiyorlar.

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İsmimi ne yapacaksın:

Yok, çok sevişmenin hiç zararı yok, Aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle.. Bu şarkıyı sen söylüyordun, Yılmaz’a ne soruyorsun? :D

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