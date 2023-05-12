Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatice'den Erdoğan'ın memur maaşı yorumuna sessiz kalmadı: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşün memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" açıklamasının üzerine "20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" dedi.

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hatice, gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerdeki adayını açıklayan Hatice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya da sessiz kalmadı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYI BULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" diye konuştu.

HATİCE: 50 BİN DE YAPSANIZ BU PAHALILIĞA MAALESEF KURTARMAZ

Erdoğan'ın sözlerine yorumsuz kalamayan Hatice ise Instagram hesabından yaptığı yorumda "Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIM BAY KEMAL"

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" demişti.

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