Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatice'den Erdoğan'ın memur maaşı yorumuna sessiz kalmadı: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz

Magazin Haberleri

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşün memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" açıklamasının üzerine "20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" dedi.

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hatice, gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerdeki adayını açıklayan Hatice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya da sessiz kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerine yorumsuz kalamayan Hatice ise Instagram hesabından yaptığı yorumda "Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatice'den Erdoğan'ın memur maaşı yorumuna sessiz kalmadı: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatice'den Erdoğan'ın memur maaşı yorumuna sessiz kalmadı: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz

İlgili Haberler
Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu işŞarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Recep Tayyip Erdoğan Instagram Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title