Kemal Doğulu... KARDEŞİ İLE İLGİLİ KONUTU; 'SADECE KAN BAĞIMIZ VAR!'

Stilist, kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu, geçtiğimiz gece Nişantaşı'nda yer alan bir mekanda sahne aldı. Konser öncesinde basın mensupları ile sohbet eden 44 yaşındaki Doğulu, şöyle konuştu:

14 Şubat'da başladık biz burada çıkmaya. Allah ne verdiyse repertuvarı var bende. Zihnim çöplük gibi, bir çok şarkıyı biliyorum ve söylüyoruz. Çok eğleniyoruz. Lanet olası hafızam işe yarıyor.

"SADECE KAN BAĞIMIZ VAR"

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğüyle ilgili konuşarak; "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor" dedi.

Sözlerine; "Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok" diye devam eden ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

Evet kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum.

Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere.

"YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME!"

Geçtiğimiz yıl kardeşi Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialara da yanıt veren Kemal Doğulu; "Kadir bu güne kadar yanındaki hiçbir hanımefendiyi aldatmadı.

Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz" diyerek küs olduğu kardeşini savundu.

Miras olayları ile ilgili de konuşan Doğulu, "Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Buna sadece sesli gülüyorum. Biz her şeyi reddi miras yaptık. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım!" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.