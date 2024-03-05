Kate Middleton, Ameliyat Sonrası İlk Kez Kameralara Yakalandı

Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı.

The Post'un elde ettiği fotoğraflarda, 42 yaşındaki Galler Prensesi, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyor.

Middleton, düşük profil korumaya çalışarak bir çift güneş gözlüğü takmış ve hafif bir gülümsemeyle dikkat çekmiş.

Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.

Kensington Sarayı, Ocak ayında Middleton'ın ameliyat sonrası Paskalya'dan sonra uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalacağını ve "önemli güncellemeler sağlayacaklarını" belirtmişti.