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Annelik heyecanı yaşayan Karsu, bebeğine verdiği ismi açıkladı

Annelik heyecanı yaşayan Karsu, bebeğine verdiği ismi açıkladı
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Geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisi Mike Schrama ile masalsı bir düğünle evlenen başarılı sanatçı, 11 Nisan'da ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal paylaşımıyla bebeğinin ismini açıklayan Karsu, "Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Karsu'dan hayranlarını sevince boğan haber geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile masalsı bir düğünle evlenen Türk asıllı Hollandalı müzisyen, ilk kez anne olma heyecanı yaşadı.

İSMİNİ AÇIKLADI

35 yaşındaki başarılı sanatçı, 11 Nisan'da bir erkek bebek dünyaya getirdiğini Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu ve ismini açıkladı. Karsu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Karsu anne oldu! Bebeğine verdiği ismi duyurdu

Doğumun ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan Karsu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimlere de tebrik mesajları yağdı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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