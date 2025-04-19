Annelik heyecanı yaşayan Karsu, bebeğine verdiği ismi açıkladı

Karsu'dan hayranlarını sevince boğan haber geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile masalsı bir düğünle evlenen Türk asıllı Hollandalı müzisyen, ilk kez anne olma heyecanı yaşadı.

İSMİNİ AÇIKLADI

35 yaşındaki başarılı sanatçı, 11 Nisan'da bir erkek bebek dünyaya getirdiğini Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu ve ismini açıkladı. Karsu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Doğumun ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan Karsu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimlere de tebrik mesajları yağdı.