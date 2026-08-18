Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Resul Dindar Rüzgarı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Resul Dindar, sevilen Karadeniz ezgilerini Erzurumlu müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı, hareketli ve duygusal parçalarıyla konser alanını dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde Resul Dindar'ı ağırladı. Festival kapsamında sahne alan sanatçı, Karadeniz müziğinin sevilen ezgilerini Erzurumlu müzikseverlerle buluşturdu.
Resul Dindar, konser boyunca "Sibelum", "Erzurum'un Güzelleri" ve "Ya Ben Anlatamadum" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu.
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserlere de repertuvarında yer verdi. Kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerle buluşan sanatçı, Karadeniz'in farklı yörelerinden ezgileri festival sahnesine taşıdı.