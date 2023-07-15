Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'dan Fahrettin Koca'ya teşekkür: İlgi için minnettarım

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden başarılı oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek "Hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" dedi.

Geniş Aile, Kalk Gidelim, Emret Komutanım ve Zengin Kız Fakir Oğlan gibi televizyon tarihine damga vurmuş başarılı yapımlarda başrol oynayan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor. Organ nakli için sıraya giren oyuncu, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çevresine teşekkür etti.

"DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Haftaya tedavisi için hastaneye yatacak olan 48 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. Son olarak bir teşekkür paylaşımı yapan oyuncu, "3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve Bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" ifadelerini kullandı.