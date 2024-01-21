Kanye West'in eşi Bianca Censori mini bikini üstüyle alışverişe çıktı! Görenler dönüp bir daha baktı

Geçtiğimiz günlerde müstehcen kıyafetlerinden dolayı tepki çeken Kanye West'in eşi Censori, bu kez de mini bikini üstüyle sokağa çıktı. Görenler Censori'den gözlerini alamadı.

GİYİM TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, paylaşımları, açıklamaları ve giyim tarzıyla adından söz etmeye devam ediyor.

BİKİNİ ÜSTÜYLE ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Sadece göğüs uçlarını kapatan bikini üstüyle Bianca Censori eşi ünlü rapçi Kanye West ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Etraftakilerin ilgisini çeken çift girdikleri mağazadan ayrılırken hayranlarının çığlıklarıyla ayrıldı. Bianca'yı yarı çıplak gören sokaktaki insanlar ünlü isimden gözlerini alamadı.