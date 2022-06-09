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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, kemoterapi sonrası toparlanmak için hastanede kaldı. Kendini toparladıktan sonra dün taburcu olan Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası eve dönüyorum" dedi.

Dobra açıklamalarıyla tanınan 59 yaşındaki ünlü şarkıcı Billur Kalkavan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi gören oyuncu, hastanede bir hafta kaldıktan sonra taburcu oldu.

"KEMOTERAPİ SONRASI EVİME DÖNÜYORUM"

Kemoterapi almaya başlayan oyuncu, verdiği kiloları geri almak için doktorunun önerisiyle hastanede tedavi gördü. Bir haftanın ardından sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı ve doktoruyla fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

"NEFES DARLIĞIM İÇİN GİTTİM, KANSERİ ÖĞRENDİM"

Verdiği bir röportajda hastalığıyla ilgili konuşan Billur Kalkavan, şunları söylemişti: "Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'Kovid hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

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